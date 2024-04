Congresso dos EUA não investiga ministros do STF, nem pode puni-los

Não é verdade que o Congresso dos Estados Unidos esteja investigando o STF, instância máxima do Judiciário brasileiro, e que possa punir seus integrantes. O Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Deputados norte-americana de fato divulgou ofícios do STF e TSE, mas eles foram obtidos por meio de solicitação à X Corp., empresa de Elon Musk. A ação do comitê legislativo dos EUA, portanto, não tem consequências legais. O fato de o Brasil ser um país soberano impede que qualquer decisão do STF ou do TSE esteja sujeita a revisão por instâncias estrangeiras, do mesmo modo que seus integrantes não podem ser julgados por decisões tomadas no território nacional.

Conteúdo investigado: Publicação afirma que foi "péssima" ideia investigar o empresário Elon Musk no inquérito das milícias digitais, ao qual se refere como "fora da lei". O post diz ainda que o STF foi incluído em uma investigação do Congresso dos Estados Unidos e seus membros "estarão sujeitos às penalidades legais e criminais do direito americano e internacional".

Onde foi publicado: X.