Imprensa francesa elogia atletas brasileiros dos Jogos Paralímpicos

O Brasil participa dos Jogos Paralímpicos de Paris, que começaram nesta quarta-feira (28), com 280 atletas, o que representa a segunda maior delegação no evento, após a China. Além de numerosos, os atletas brasileiros vêm chamando a atenção da imprensa francesa por suas performances, com matérias elogiosas antes mesmo do início das competições.

O site do jornal L'Equipe publica nesta quinta-feira uma longa reportagem sobre a mesatenista Bruna Alexandre. Em título, o principal veículo esportivo da França destaca a "ambiciosa brasileira, que participa das Paralimpíadas logo após as Olimpíadas de Paris 2024".

O diário traz um longo perfil da atleta gaúcha, que teve o braço direito amputado aos três meses de idade, devido a uma vacina mal aplicada. O jornal fala de seu "sorriso comunicativo", mas também de seu saque poderoso e seu estilo ofensivo. "Ela não é do tipo que espera o erro do adversário", resume o texto, assinado pelo correspondente do veículo no Brasil.