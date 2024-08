Tufão Shanshan, um dos piores das últimas décadas, atinge Japão e deixa pelo menos três mortos

O tufão Shanshan atingiu nesta quinta-feira (29) a província de Kagoshima, localizada na ilha de Kyushu, a 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio. A Agência Meteorológica do Japão emitiu seu nível de alerta mais elevado para ventos, chuvas fortes e ondas gigantes. O tufão é um dos mais intensos das últimas décadas e já deixou pelo menos três mortos.

Frédéric Charles, correspondente do Japão em Tóquio

O tufão Shanshan deve percorrer o país do oeste para leste nos próximos dias "com força total", prevê a Agência Meteorológica do Japão. Ele atingiu a província de Kagoshima com rajadas de até 250 km/h e ondas gigantes ao longo da costa. O ar quente e úmido ao redor do tufão associado à pressão está causando fortes chuvas.