Apoio de Taylor Swift é mais uma vitória de Kamala Harris após primeiro debate com Trump

"Kamala Harris esmaga Donald Trump em um debate de mão única", diz a manchete no site do Libération. O texto afirma que não houve realmente um debate na terça-feira no estúdio da ABC News na Filadélfia. Kamala Harris e Donald Trump não estavam lá para apresentar novos argumentos, mas para apresentar slogans, profecias e ambições previamente afiados e já conhecidos da maioria das pessoas que acompanham a campanha.

Cada um do seu lado, seguro de sua visão e de sua força. De um lado, Trump insistindo que a América está em declínio e destinada à Terceira Guerra Mundial. Do outro, Kamala martelando sua convicção de que a nação está apenas à espera de virar a página para continuar a sua marcha rumo a um maior progresso, equidade e liberdade, analisa Libération.

Aperto de mão

Le Parisien elencou os momentos do debate que merecem ser destacados, como as posições opostas dos dois presidenciáveis sobre o aborto e a guerra na Ucrânia. A posição firme da candidata democrata, que representou uma mensagem de esperança, foi ainda ressaltada pelo texto. Em relação a Donald Trump, a matéria lembrou que o republicano foi desmentido pelos jornalistas apresentadores do debate por difundir notícias falsas.

O jornal também salienta a importância do aperto de mão entre os dois concorrentes no começo do debate, lembrando que essa foi a primeira vez em oito anos que dois candidatos a presidente dos Estados Unudos fazem o gesto antes deste tipo de evento transmitido pela tevê.

Le Parisien detalha que, ao contrário do resto do encontro, que foi milimetricamente enquadrado, não existem regras ou obrigação de os candidatos se cumprimentarem e que o gesto partiu de Kamala Harris.