França evitou três atentados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, segundo Procuradoria Nacional Antiterrorista

Propaganda do EI ainda funciona com jovens

A "ameaça jihadista representa 80% dos procedimentos" realizados pela Procuradoria, frisou, lembrando que "no primeiro semestre de 2024, houve cerca de três vezes mais procedimentos" deste tipo do que no mesmo período de 2023.

Esse aumento, diz, pode ser explicado pelo "contexto geopolítico", mas também pela "reconfiguração, particularmente no Afeganistão" do grupo Estado Islâmico (EI).

"O grupo não desapareceu e difunde propaganda que tem impacto na população" e, em particular, nos menores, que são "muito sensíveis", explicou. Ele insistiu no "rejuvenescimento das pessoas implicadas em atos de terrorismo".

(Com AFP)