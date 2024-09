Mãe de criança agredida por professora na França diz que filha não quer mais voltar à escola

Ela teria deixado a filha na escola na terça-feira (3), por volta das 8h30. Quando foi buscá-la, a menina contou que a professora tinha batido nas costas dela. Mas a mãe achou que a garota estava exagerando, dada a idade.

No dia seguinte, na saída da escola, outra mãe, que ela não conhecia, lhe mostrou o vídeo com os acontecimentos do dia anterior.

Os pais da criança apresentaram imediatamente queixa na polícia, mostrando o vídeo como prova.

A ministra da Educação, Nicole Belloubet pediu que fosse aberto processo disciplinar contra a professora e sua "suspensão imediata".

"Estas imagens são terrivelmente chocantes e inaceitáveis em nossa escola", disse Belloubet no X. "Eu pedi imediatamente um processo disciplinar, com suspensão imediata da professora. Eu envio todo meu apoio à vítima e sua família, que estão sendo apoiadas", completou.

Professora afastada

De acordo com o site da emissora francesa BFM, a professora, que teria cerca de 50 anos, trabalha no estabelecimento há aproximadamente 10 anos.