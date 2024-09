Jornalista Véronique Mortaigne elogia a "irracionalidade" do Brasil em novo livro

Na obra, o jornalista entrelaça lembranças pessoais de sua relação com o país, com a cultura e a história brasileira. Depois que voltou para a França, ela nunca mais deixou de ir ao Brasil pelo menos uma vez por ano para visitar os amigos, entrevistar grandes nomes da MPB, como João Gilberto ou Tom Jobim. O ritmo e as visitas só foram interrompidos durante três anos por causa da pandemia. Aí veio a saudade e com ela o desejo de escrever um livro.

"Eu falei: 'eu tenho que relembrar o porquê do amor que eu tenho pelo Brasil", conta. Ela completa que "o Brasil me deu muito e eu queria saber exatamente o que ele me deu, o que é ser brasileiro e o que o Brasil, que é uma ilha imensa, com muita diversidade, pode trazer para a Europa, para todo o mundo".

Entre história pessoal e coletiva

Nessa autobiografia hibrida, Véronique Mortaigne vai de sua história pessoal à história coletiva. Ela escreve na primeira pessoa, contando sua descoberta do Brasil nos anos 1970, viagens e encontros que fez no país, mas passa com naturalidade para a terceira pessoa para contar a história brasileira. A narrativa, que tem sete partes compostas por vários capítulos que podem ser lidos individualmente, quase como crônicas, passeia pelo tempo e pelo espaço.

A autora diz que seu objetivo era também contar essa história brasileira que ela descobriu muito "através da música, e particularmente, por exemplo, (dos desfiles) das escolas de samba". Um desses enredos foi uma verdadeira revelação. "Eu assisti um desfile da Portela que falava de como os judeus de Recife fundaram Manhattan. Eu fiquei admirada", lembra. A história dos judeus de Pernambuco é narrada em detalhes em um dos capítulos do livro.

"Eu me sinto às vezes uma cidadã do século 16 de Olinda. De repente, sou a judia sefardita que chega ao Brasil para desenvolver a cana de açúcar com as coisas piores que se pode imaginar, como comprar e vender escravos. Quer dizer, tenho um sentimento profundo de que eu faço parte dessa história", revela.