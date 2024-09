Haifa, no norte de Israel, se adapta aos disparos diários do Hezbollah libanês

As sirenes soaram diversas vezes nos últimos dias em Haifa. Os mísseis foram destruídos em pleno voo, sem causar vítimas, mas caíram destroços em certos bairros. O risco é permanente. "Estávamos à beira-mar com meu amigo quando de repente ouvimos as sirenes", conta Talia, uma dançarina de cerca de 20 anos. "Vimos relâmpagos no céu, vimos os projéteis sendo interceptados, helicópteros do exército decolaram. Entramos em pânico e, como não havia abrigo antiaéreo por perto, nos deitamos no chão. É muito assustador."

Alguns moradores se recusam a entrar em pânico e nem sequer tentam descobrir onde ficam os abrigos. Outros não escondem o medo e se preparam para uma situação ainda pior, estocando alimentos ou equipando o cômodo protegido que têm em casa.

É o caso de Olga Olgoumar, que tem uma mercearia no centro da cidade. "Estamos preparados. Há um abrigo no nosso prédio, com água e papéis para toda a família", indica. "Ontem, quando ouvimos as sirenes, pegamos imediatamente as crianças, o cachorro, e descemos. Assim que a porta se fechou, ouvimos o 'bum'. Fiquei com muito medo."

Ataques visam responsável por drones do Hezbollah

O exército israelense anunciou, em 25 de setembro, que estava "se preparando para uma manobra terrestre" no Líbano, sem dar mais detalhes. Nesta quinta-feira, ataques nos subúrbios ao sul de Beirute tiveram como alvo o chefe da unidade de drones do Hezbollah, disse uma fonte próxima ao movimento pró-iraniano, sem especificar se ele foi morto ou ferido. Israel disse ter realizado "ataques precisos em Beirute", sem mais detalhes.

Entre os residentes reunidos em Haifa, muitos apoiam operações militares como esta, consideradas "necessárias" para a segurança do país. Os defensores da força explicam não ver outra opção.