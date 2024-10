Dirigido pela brasileira Kátia Adler, Festa do Cinema Francês de Portugal completa 25 anos

Para este ano de aniversário redondo, Kátia Adler afirma que as estreias como o "O Conde de Monte Cristo", de Alexandre de La Patellière e Mathieu Delaporte, são muito aguardadas. O filme de capa e espada, baseado na obra de Alexandre Dumas, abre o festival na noite desta quinta-feira "com ingressos esgotados". A sessão contará com a presença do ator Patrick Mille, que tem dupla nacionalidade francesa e portuguesa.

"Rir à francesa"

Outro gênero de sucesso no cinema francês, as comédias, têm um lugar de destaque na programação. "Eu acabei fazendo um destaque porque eu acho que a gente precisa rir nesse momento, e porque o público português gosta mesmo das comédias", explica a diretora.

A novidade do ano é a realização pela primeira vez de uma competição, com um prêmio do público, para aumentar a participação. "Acabei escolhendo cinco filmes em competição, por enquanto somente aqui em Lisboa. Público gosta disso e os filmes também sempre pedem. Eu acho que acaba sendo um momento esperado, pelos produtores, os cineastas, e o público também participa mais do festival", acredita.

A Festa do Cinema, apontada pela imprensa portuguesa como o maior evento francês do país, bate recorde de público a cada ano. No ano passado, foram 22.000 espectadores em todo Portugal, sendo metade deles em Lisboa. "É uma programação intensiva, na qual o público português participa, mas também a comunidade francesa que tem aumentado cada vez mais aqui", relata.

O evento é uma prova da vitalidade do cinema francês no mundo, uma cinematografia que têm conquistado prêmios importantes recentemente como a Palma de Ouro, Oscar ou Urso de Ouro em Berlim. "O cinema francês é bem diverso. São mais de 300 longas-metragens feitos por ano e é uma produção que tem realmente público para tudo". Em Portugal, "o cinema francês, chega em segundo lugar na bilheteria", atrás apenas dos filmes americanos.