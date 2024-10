Israel ataca Hezbollah em Beirute e mata genro de Nasrallah na Síria

De acordo com o Centro de Crise Libanês, mais de 1.928 pessoas foram mortas no Líbano desde outubro de 2023. A partir de meados de setembro, Israel intensificou as suas operações militares na frente norte, a fim de enfraquecer o Hezbollah e permitir o retorno de dezenas de milhares de habitantes das regiões fronteiriças com o Líbano, deslocados pelos lançamentos de foguetes do movimento libanês, incessantes no último ano.

'Cidade fantasma' no sul do Líbano

O exército israelense pediu a evacuação "imediata" dos vilarejos do sul do Líbano, enquanto novos ataques aéreos visavam os subúrbios do sul de Beirute, abandonados pelos seus residentes. Três novos bombardeios atingiram estes bairros na noite de quarta-feira, segundo testemunhas e a AFP.

"O bairro tornou-se uma cidade fantasma", testemunhou Mohammad Cheaïto, um motorista de 31 anos que decidiu ficar, mas pediu aos seus pais, à sua irmã e aos seus sobrinhos que partissem para um lugar mais seguro.

Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram soldados em solo libanês, movimentando-se a pé por vilarejos e áreas montanhosas. Tel Aviv anunciou ter implantado uma segunda divisão para apoiar as tropas que já estavam lá.

Houtis do Iêmen disparam contra Israel

Em outra frente, os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram na quinta-feira que realizaram um ataque de drones contra Israel. Os houthis fizeram "uma operação militar visando um alvo importante na região de Jaffa [um distrito de Tel Aviv], na Palestina ocupada, com uma série de drones", declarou o seu porta-voz militar, Yahya Saree, sem especificar quando o ataque ocorreu.