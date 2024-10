Réu alega também ter sido drogado por marido de francesa estuprada por mais de 50 desconhecidos

Ele afirma só ter tomado conhecimento do que fez ao visualizar os vídeos, após a sua detenção. "Lembro que eu me encontrei no carro, sem saber como tinha chegado ali. E fui para casa", alegou.

Ex-marido volta a depor

"Ainda não sei explicar a verdadeira razão das minhas ações", disse nesta quinta-feira (3) o ex-marido da vítima. "Todo mundo pode pensar que eu realmente consegui considerá-la como um objeto. É paradoxal, mas ainda não sei explicar, hoje, o real motivo para o que eu fiz", afirmou o principal acusado no julgamento de estupros coletivos em Mazan, para onde o casal se mudou em 2013. Os crimes se prolongaram por 10 anos.

Questionado pelo presidente do tribunal se considerava a sua mulher uma "mercadoria", quando a fazia ingerir ansiolíticos e chamava outros homens para violentá-la, o ex-marido respondeu negativamente. "Não era nada do estilo dela [fazer sexo com vários homens]. (...) Eu me divertia, mas não a via como um objeto", explicou.

A advogada do acusado, Béatrice Zavarro, perguntou-lhe então se ele não promoveu os estupros por "puro egoísmo". "É óbvio que essas são fantasias tão egoístas. Eu só pensei em mim mesmo e não neles [os 50 outros réus, que ele convidou pela internet para estuprar sua esposa], nem, principalmente, nela", respondeu.

"Em cada homem existe um demônio. O meu vem da minha infância", disse, referindo-se ao estupro que diz ter sofrido aos 9 anos, por uma enfermeira durante uma internação. "A única coisa de que me arrependi durante os últimos quatro anos [desde que foi preso, em 2020] é que eu deveria ter morrido doente em 2002", quando foi operado.