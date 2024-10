Seca histórica e incêndios no Brasil fazem preço da cesta básica disparar, puxada pelo açúcar

O açúcar, em particular, teve seu índice de preços aumentado em 10,4% em setembro, devido à perspectiva sombria para a cana-de-açúcar no Brasil, país afetado por secas e incêndios criminosos. A decisão da Índia de suspender as restrições ao uso da cana-de-açúcar para a produção de etanol também gerou temores de redução da oferta para exportação, acrescenta a FAO.

O índice de óleos vegetais, por sua vez, aumentou 4,6% desde agosto, seja para o óleo de palma - cuja produção está abaixo do esperado nos principais países produtores do Sudeste Asiático - ou para a soja, o girassol ou a colza.

Os preços dos cereais subiram 3% no mês, impulsionados pelos preços de exportação do trigo e do milho, o primeiro afetado pelo impacto das chuvas sobre as colheitas no Canadá e na União Europeia, e o segundo por dificuldades com o transporte fluvial no Brasil e nos Estados Unidos. O arroz, por outro lado, está se beneficiando de um contexto "geralmente mais calmo", observa a FAO, que viu esse índice de preços cair 0,7%.

Maior produção mundial de trigo e arroz

Para 2024, a FAO decidiu aumentar "ligeiramente" suas previsões de produção de cereais para 2,853 milhões de toneladas - um pouco abaixo do recorde de 2023.

Espera-se que a produção mundial de trigo aumente 0,5% este ano, em comparação com o ano passado, graças aos bons rendimentos na Austrália, compensando as decepcionantes colheitas europeias. A produção de arroz deve atingir um "recorde histórico", especialmente graças à Índia, de acordo com a FAO.