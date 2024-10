Milhares vão às ruas na Europa contra guerra em Gaza, quase um ano após início do conflito

Em Roma, os protestos, que reuniram cerca de 6 mil pessoas, foram mais violentos. Jovens pró-palestinos entraram em confronto com a polícia, jogando garrafas e soltando fogos de artifício. A polícia reagiu usando com canhões de água e gás lacrimogêneo.

Um policial ficou ferido e dois participantes foram presos durante o tumulto, que durou cerca de 20 minutos.

Desde o início da guerra em Israel, pelo menos menos 41.825 palestinos morreram em Gaza, a maioria deles civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas. No Líbano, segundo as autoridades, mais de 2.000 pessoas morreram desde outubro de 2023.

Protestos em outros continentes

Na Cidade do Cabo, no centro da África do Sul, centenas de pessoas protestaram, agitando bandeiras palestinas e cantando slogans anti-Israel.

Acusando Israel de genocídio e racismo, os manifestantes caminharam em direção ao parlamento sul-africano.