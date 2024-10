Protegido por vidro à prova de balas, Trump volta a Butler, onde sofreu atentado em julho

O bilionário Elon Musk se juntou a Trump no palanque e enfatizou as margens estreitas que serão decisivas nos estados disputados, como a Pensilvânia, pedindo à multidão que se registrasse para votar.

Trump "deve vencer para preservar a democracia nos Estados Unidos", disse Musk, em linha com as mensagens alarmistas que envia habitualmente para seus 200 milhões de seguidores no X, plataforma de sua propriedade.

A corrida mudou

Apenas uma semana depois da tentativa fracassada de assassinato, a corrida presidencial sofreu uma reviravolta quando Biden abandonou a disputa e foi substituído pela vice-presidente Kamala Harris, que rapidamente recuperou terreno para o campo democrata.

Trump tem tentado reviver o incidente, anunciando seu retorno ao lugar onde "levou uma bala pela democracia".

Kamala, por sua vez, esteve neste sábado na Carolina do Norte, onde se reuniu com socorristas e afetados pelo furacão Helene, que provocou a morte de pelo menos 220 pessoas em sua passagem pelo sudeste dos Estados Unidos.