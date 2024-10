Apesar de críticas, EUA continuam apoiando Israel no conflito em Gaza

Os EUA historicamente mantiveram fortes relações bilaterais com Israel, baseadas em interesses estratégicos compartilhados, colaboração militar e um compromisso com a segurança de Israel na volátil região do Oriente Médio.

Thiago de Aragão, analista político

No conflito atual, a política dos EUA continua a afirmar o direito de Israel à autodefesa, enquanto defende esforços para minimizar as baixas civis. Esse apoio está alinhado com as posições de longa data dos EUA, apesar da crescente pressão global e doméstica para lidar com as preocupações humanitárias.