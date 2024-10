Israel lembra aniversário dos ataques do Hamas de 7 de outubro

De acordo com os números do governo de Israel, cerca de 1.200 pessoas - nem todas judias - foram assassinadas por três mil membros do Hamas que invadiram as comunidades e pequenas cidades do sul do país.

Também em 7 de outubro, houve o sequestro pelo Hamas de cerca de 250 pessoas que viviam nos kibutzim - pequenas comunidades coletivas - e de outras que estavam numa rave que ocorria nas proximidades. Nesta festa, especificamente, 364 pessoas foram mortas a tiros, violentadas ou queimadas.

Na sequência dos ataques, Israel lançou uma campanha militar na Faixa de Gaza que, até agora, já deixou mais de 40 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

Uma das críticas das autoridades israelenses diz respeito aos números divulgados, já que eles não diferenciam civis de combatentes. O Exército de Israel considera que cerca de 18 mil dos mortos são membros do Hamas, da Jihad Islâmica Palestina e de outros grupos extremistas que atuam no território.

Um ano após depois, Israel ainda não encerrou a guerra em Gaza, território praticamente destruído pela campanha militar. Ao mesmo tempo, os israelenses iniciaram uma incursão terrestre no Líbano para acabar com a ameaça representada pelo Hezbollah aos moradores do norte do país.

As estimativas oficiais avaliam que entre 60 mil e 70 mil foram deslocados de suas casas, mas somente há menos de um mês o Gabinete de Segurança israelense estabeleceu que o retorno dessas pessoas deveria ser parte dos objetivos oficiais da guerra.