Tarsila do Amaral ganha retrospectiva no Museu do Luxemburgo em Paris

Durante sua ausência, São Paulo celebrou a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922, com artistas locais como Anita Malfatti e Oswald de Andrade, com grande sucesso.

Ao retornar ao Brasil, Tarsila do Amaral se uniu a essa nova geração e se fortaleceu para uma nova viagem, desta vez decisiva para sua carreira.

A partir de 1923, Tarsila se tornou conhecida na cena artística francesa e frequentou oficinas de Fernand Léger e André Lhote em Paris.

"Eu me lembro de Tarsila no teatro do Trocadéro, vestida com uma capa vermelha, forrada de cetim branco", afirmou um depoimento da época.

Um autorretrato de 1923 mostra a artista com a espetacular capa da maison de alta-costura Patou. Seus longos brincos dourados e os cabelos presos, que realçam seus olhos escuros, causaram sensação.

Refletindo sobre o Brasil

Tarsila do Amaral passou pelo cubismo e fauvismo, mas como muitos artistas sul-americanos, sua passagem por Paris serviu, na verdade, para que ela fizesse uma reflexão sobre seu país de origem.