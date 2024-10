Exército israelense informa ter 'eliminado' mais um alto integrante do Hezbollah em ataque no Líbano

O exército israelense continua a bombardear o Líbano nesta terça-feira (8), com ataques registrados no sul do país e nos subúrbios do sul de Beirute, onde os militares dizem ter como alvo 70 posições de milícias do Hezbollah. Em uma dessas operações, os militares afirmam ter eliminado Suhail Hussein Husseini, apresentado como o "comandante do quartel-general do Hezbollah", com função de supervisionar "o orçamento e a organização das diversas redes" do grupo paramilitar.

Com informações do correspondente da RFI no Líbano, Paul Khalifeh

Suhail Hussein Husseini "participou nos acordos de transferência de armas entre o Irã e o Hezbollah e é responsável pela distribuição de armas contrabandeadas entre as diferentes unidades do Hezbollah", especifica um comunicado do exército de Israel à imprensa.