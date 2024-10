Relatório aponta que EUA e Alemanha continuam sendo principais fornecedores de armas a Israel

Além disso, as Forças Armadas israelenses são um importante cliente da indústria americana de armas. Israel se equipa, por exemplo de aviões F35, segundo investigações do jornal americano New York Times, que aponta que, nesses últimos meses, os Estados Unidos entregaram cerca de cinco mil bombas de uma tonelada ao país aliado.

Alemanha: um apoio expressivo à marinha israelense

O relatório do Sipri também aponta que nos últimos cinco anos Berlim ocupou o segundo lugar no fornecimento de material bélico a Israel, especialmente para as forças navais do país - o que representa 81% das vendas. O restante das exportações é composto essencialmente de veículos blindados, boa parte deles usados na Faixa de Gaza.

De acordo com dados do Ministério da Economia da Alemanha, os gastos com material bélico alemão custaram cerca de € 327 milhões aos cofres de Israel apenas no ano passado. O Sipri revela ainda que quatro submarinos alemães aguardavam autorização para serem entregues a Israel no final de 2023, enquanto outros quatro navios de guerra foram enviados a Tel Aviv no ano passado.

A organização sueca ressalta que, na última década, Israel teve um aumento expressivo de compra de armamentos. No período entre 2019 e 2023, o Estado hebreu era o 15° maior importador de material bélico no mundo; entre 2009 e 2013, o país ocupava a 47a posição.