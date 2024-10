Candidata à presidência dos EUA democrata e armada: por que declarações de Harris não chocam eleitorado americano?

Poucos dias depois, no programa de TV de Oprah Winfrey, Kamala surpreendeu a apresentadora ao afirmar que se alguém invadir sua casa "vai levar um tiro". "Provavelmente não deveria ter dito isso", afirmou a vice-presidente americana, antes de reiterar, aos risos: "minha equipe vai lidar com isso mais tarde".

A última declaração da líder democrata sobre a questão ocorreu na quarta-feira (8), ao programa 60 minutes do canal de TV CBS. Respondendo à pergunta do apresentador Bill Whitaker, Harris revelou que a arma que possui é uma pistola semiautomática Glock, utilizada pela vice-presidente "em um estande de tiro".

Tradicionalmente, o Partido Democrata é a favor do endurecimento da legislação sobre o porte de armas, em um país onde há 120 armas a cada 100 americanos, segundo a agência oficial de Estatísticas dos Estados Unidos. No entanto, o fato de reconhecer a posse de uma pistola não choca o eleitorado progressista, nem pode prejudicar a campanha de Harris, devido a uma característica histórica no país: a cultura do armamento.

500 milhões de armas por ano

A célebre Segunda Emenda à Constituição americana, aprovada em 1791, dá o direito à população de adquirir e manter armas em nome da legítima defesa. Além disso, o poderoso lobby das armas, liderado pela Associação Nacional do Rifle (NRA, sigla em inglês), coloca à venda quase 500 milhões de armas por ano nos Estados Unidos.

"Obviamente, quando Kamala afirma possuir uma arma, ela apenas está respondendo uma crítica de Trump, segundo quem ela poderia banir todas as armas. É uma estratégia para ela mostrar que defende a Segunda Emenda e que ela será dura sobre a criminalidade nos Estados Unidos", avalia o professor Sean Purdy, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, especialista em História dos Estados Unidos.