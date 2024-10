Rússia: diante da censura, jovens começam a se reunir em grupos alternativos para debater política

Segundo os organizadores, atualmente as divergências são aceitas ou discutidas com calma. "Organizamos um evento fora da Rússia e convidamos alguém da 'Sociedade do Futuro', uma organização que ajuda a fornecer ajuda humanitária aos soldados da operação especial", relata Eva, como uma forma de exemplo dessa abertura. No entanto, rapidamente a jovem é interrompida por Nikita, que levanta a mão: "Objeção! Ajudar os soldados não é ajuda humanitária", lança a jovem, provando que alguns pontos ainda dividem dentro do próprio grupo.

Mas de acordo com os organizadores, todos os participantes vêm com suas próprias opiniões e palavras. Alguns falam de "operação especial", enquanto outros usam o termo "invasão em grande escala", duas definições que estão no centro das divergências no país, onde cada lado da população vê de uma maneira a ação de Moscou na Ucrânia. Sem mencionar a palavra guerra, cada um apresenta os fatos à sua maneira. Além disso, os organizadores sempre lembram os participantes desses encontros das leis existentes na Rússia e de suas possíveis consequências penais do que dizem.

"Me ajudou a não enlouquecer"

Os organizadores também lembram que bem todos os assuntos discutidos são ligados às tensões entre Rússia e Ucrânia. Alguns dessas discussões noturnas podem tratar da proteção do patrimônio histórico de São Petersburgo, de questões religiosas ou afetivas. Isso também reflete a posição dos próprios organizadores, que evoluiu nos últimos meses.

"No início, o que me atraía nesse projeto era a possibilidade de frequentar um lugar onde pessoas com pontos de vista absolutamente diferentes pudessem conversar entre si sem brigar e até mesmo se reunir para desenvolver uma posição comum", conta Tatiana. "Mas, nos últimos dois anos, vi nosso projeto mais como um lugar seguro, um lugar de conforto. Saí da Rússia por um tempo e, quando voltei, isso me ajudou muito a não enlouquecer, porque pude conhecer pessoas que pensavam como eu e também pude oferecer a elas algo que as ajudou", estima.

Perfis diversos

Alguns dos participantes já estiveram envolvidos em atividades políticas públicas no passado, atuando em manifestações ou campanhas eleitorais. Mas logo pararam: "Tornou-se muito perigoso, eu tinha medo de ir para a prisão", explica um deles.