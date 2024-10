Tempestade Kirk provoca chuvas intensas e ventos fortes na França

Um mês de chuva pode cair em um único dia ao longo de um eixo que vai da Vendée à Champagne-Ardennes, passando pela região parisiense. Météo-France alerta sobre os riscos de inundações devido a "solos já muito úmidos" após um setembro especialmente chuvoso. Em Deux-Sèvres, 40mm a 50mm de chuva já caíram localmente nas últimas 24 horas. Até 90 mm de chuva são esperados ao longo do dia em Vendée e em Loire-Atlantique, assim como em Ardennes e Meuse.

Estragos em Portugal

Rajadas de vento de "90km a 110km/h" também são previstas em regiões já fragilizadas pelas fortes chuvas de ontem. Kirk, após atravessar a península ibérica, já causou danos em Portugal, onde 400 árvores foram arrancadas e 300.000 pessoas estão sem eletricidade.

O tráfego ferroviário do trem TER foi retomado entre Lyon e Saint-Etienne após uma interrupção devido a um deslizamento de terra causado por fortes chuvas. Em Loire-Atlantique, as chuvas aumentarão em intensidade ao longo do dia, podendo atingir de 10mm a 15mm em uma hora. Embora as chuvas diminuam gradualmente, totais de "50 a 70 mm" ainda são esperados na região parisiense e em Champagne-Ardenne.

Chuvas com tempestades também afetarão a região de Alpes-Maritimes à noite. Météo-France prevê que apenas 19 departamentos permanecerão em alerta laranja na quinta-feira, principalmente por "chuva-inundação" em Île-de-France, onde fica Paris, e na Lorena.

A tempestade Kirk continua a tendência muito úmida em grande parte da França metropolitana, após um setembro que foi o mais chuvoso em 25 anos. Os totais anuais de precipitação já foram superados em várias cidades, como Nice, Saint-Nazaire, Estrasburgo, Le Mans e Paris. Em nível mundial, setembro foi marcado por "precipitações extremas", exacerbadas por temperaturas anormalmente altas, consequência da mudança climática.