Francesa prova que perdeu filha com câncer após manusear flores com pesticidas durante gravidez

Os franceses Laure e François Marivain travam uma batalha judicial para receber uma indenização mais justa do Estado depois de perderem a filha do meio, Emmy, vítima de uma leucemia aos 11 anos, em março de 2022. A mãe da menina, uma ex-florista, conseguiu provar que a criança desenvolveu o câncer depois de ser contaminada, ainda no útero, por pesticidas usados na produção de flores que ela manuseava no trabalho.

O Fundo de Indenização às Vítimas de Pesticidas reconheceu pela primeira vez, na França, que a morte de Emmy, após vários anos de luta contra o câncer, foi provocada pela exposição contínua da mãe a flores contaminadas com herbicidas. O organismo estabeleceu "a relação de causa e efeito entre a doença de Emmy" e a "exposição a pesticidas durante o período pré-natal", ou seja, ainda na gestação.

Laure Marivain começou a trabalhar como florista aos 20 anos. Inicialmente, ela foi vendedora em uma floricultura artesanal; anos mais tarde, foi contratada por um grande atacadista do setor, que importava quantidades consideráveis de flores produzidas em países distantes. Uma de suas atribuições no cotidiano era limpar "as manchas azuis e amarelas" que cobriam as folhagens das plantas. Mal sabia ela que eram substâncias altamente tóxicas e potencialmente letais. Na época, a florista desconhecia o risco que os pesticidas representavam para a saúde humana. Ao portal de notícias France Info, Laure afirmou que se considerava "sortuda" de trabalhar em contato com as flores.