Disparos israelenses no Líbano atingem forças da ONU e ferem dois capacetes azuis

"Disparos em tudo que se move"

Na Faixa de Gaza, onde Israel intensifica novamente seus bombardeios e operações em terra, o Crescente Vermelho palestino anunciou na quinta-feira a morte de 28 pessoas em um ataque à escola Rafidah em Deir el-Balah (centro), que abrigava famílias deslocadas, resultando também em 54 feridos. O exército israelense mencionou um ataque aéreo "preciso" contra "terroristas" que operavam "em edifícios que anteriormente serviram" como escola.

Israel concentrou suas forças na frente libanesa, aproveitando o enfraquecimento do Hamas após um ano de guerra em Gaza. Mas, alegando uma tentativa do movimento islamista palestino de reconstruir suas capacidades no norte de Gaza, cercou Jabalia desde domingo, bombardeando a área, da qual os civis fogem em pânico, no meio dos escombros.

"Não para, a cada minuto, há explosões, foguetes e disparos em prédios e em tudo que se move", descreve à AFP Areej Nasr, uma mulher de trinta anos que fugiu de Jabalia para a cidade de Gaza. De acordo com o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, pelo menos 140 pessoas morreram em Jabalia desde o início da operação, e "um grande número" de civis permanece preso sob os escombros, com os socorristas incapazes de intervir devido às condições de segurança.

O exército israelense anunciou que três de seus soldados foram mortos no norte da Faixa de Gaza, elevando suas perdas para 353 soldados no último ano. Pelo menos 400.000 pessoas estão encurraladas na área, segundo a ONU. A Comissão de Inquérito Independente Internacional das Nações Unidas, mencionando "crimes contra a humanidade", acusou na quinta-feira Israel de atacar deliberadamente as instalações de saúde de Gaza.

"Cercados"

Israel também realizou na quinta-feira novas operações no sul e no leste do Líbano, outros bastiões do Hezbollah, segundo a ANI. O exército, que lançou operações terrestres em 30 de setembro contra o Hezbollah no sul do país, afirmou ter mirado desde o dia anterior "mais de 110 alvos" do movimento.