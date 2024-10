Líbano denuncia novos disparos israelenses contra posições de capacetes azuis no sul do país

"Eu realmente acredito que é urgente que, à luz de tudo o que está acontecendo no Oriente Médio, a comunidade internacional pare de exportar armas para o governo de Israel", disse Sánchez a repórteres.

Desde outubro de 2023, mais de 2.100 pessoas foram mortas no Líbano, e a ONU registrou 600.000 deslocados internos.

Balanço

O Hezbollah, apesar dos danos em sua liderança, declarou que continua a resistir a Israel e anunciou um ataque de drones em uma base aérea em Haifa. A situação em Gaza é crítica, com mais de 42.126 palestinos mortos desde o início da ofensiva israelense, conforme dados do ministério da Saúde do Hamas, com a ONU alertando sobre a grave falta de ajuda humanitária para os civis na região.

A situação em Gaza foi comparada à do Japão após a Segunda Guerra Mundial pelo co-presidente do Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, reforçando a gravidade da crise humanitária atual. A entidade japonesa foi recipiente do Nobel da Paz 2024, anunciado pela manhã em Oslo.