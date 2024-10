Restos mortais de alpinista encontrados no Everest podem resolver mistério de um século

Os restos mortais de um homem que pode ser um alpinista britânico que desapareceu há cem anos enquanto tentava escalar o Monte Everest foram encontrados nas encostas do pico mais alto do mundo, anunciou a National Geographic. Se confirmada, a descoberta do corpo de Andrew Irvine poderia esclarecer um dos maiores mistérios da história do alpinismo moderno. Irvine e George Mallory foram vistos pela última vez em 8 de junho de 1924, a poucas centenas de metros do cume, antes de desaparecerem.

Desde que as primeiras expedições foram lançadas na década de 1920, mais de 300 alpinistas morreram tentando escalar esse que é conhecido por ser o pico mais alto do mundo.

