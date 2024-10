Ex-aluno russo que se tornou radical islâmico, assassino de professor homenageado na França revela motivos de ataque terrorista

Seu marido lhe disse que, ao lidar com esse aluno, "(eu) não posso dizer tudo o que (eu) quero, (eu) tenho que ser cuidadoso". Ela mesma professora, Isabelle Bernard acredita que "todos fizeram seu trabalho", que "não se pode culpar o sistema educacional francês por nada" e que "a polícia sabia que ele [Mogushkov] pretendia agir, mas não sabia quando".

Durante o ataque de 13 de outubro de 2023, Mohammed Mogushkov esfaqueou Dominique Bernard até a morte no pescoço e no ombro. Um professor de educação física tentou intervir e foi gravemente ferido no rosto, assim como dois funcionários do Lycée Gambetta. Parte do incidente foi filmado por alunos à distância. Poucos minutos depois, a polícia chegou ao local e neutralizou o terrorista usando uma pistola elétrica.

Homenagem ao professor assassinado

Textos, danças e músicas acompanharam o tributo prestado neste domingo em Arras ao Professor Dominique Bernard, comemorado diante de sua família, sobreviventes do ataque e vários ministros, um ano após seu assassinato pelo ex-aluno islâmico radicalizado.

Mais de 2.000 pessoas, muitas delas pais que trouxeram seus filhos, reuniram-se na Place des Héros, em Arras (Pas-de-Calais), no mesmo local onde milhares de arraenses perturbados se reuniram há um ano, dois dias depois que o professor francês foi morto a facadas na entrada do complexo escolar Gambetta-Carnot, onde lecionava.

Uma apresentação do quarteto K.285 de Mozart, dança contemporânea, um cover de "Les enfants paradis", de Damien Saez, um tributo às vítimas do Bataclan: a cerimônia privilegiou as artes, de acordo com o desejo da viúva de Dominique, Isabelle Bernard.