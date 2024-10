Alemanha mergulha no passado da Guerra Fria e condena ex-agente da Stasi, 50 anos depois da queda do muro

Em um julgamento que já é considerado histórico, um tribunal alemão condenou nesta segunda-feira (14) um ex-agente da Stasi, a polícia política da República Democrática Alemã (RDA), sede do regime comunista oriental antes da queda do Muro de Berlim, a dez anos de prisão pelo assassinato de um polonês que queria fugir para o Ocidente há 50 anos.

O tribunal de Berlim está "absolutamente convencido" de que Martin Naumann, ex-agente da Stasi, de 80 anos de idade, foi o responsável pela morte a tiros do homem de 38 anos, quando ele tentava fugir pelo posto de fronteira do famoso bairro de Friedrichstrasse, em Berlim, em 1974, disse o presidente do tribunal, Bernd Miczajka.

Embora o atirador, que tinha 31 anos na época, não tenha agido "por motivos pessoais", ele "executou impiedosamente" um ato "planejado pela Stasi", a temida polícia secreta da Alemanha Oriental durante a Guerra Fria, explicou o juiz. O promotor público alemão havia solicitado 12 anos de prisão para o ex-tenente, que agora está aposentado.