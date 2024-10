Israel ataca norte do Líbano e mata ao menos 21 pessoas; Hezbollah visa alvos militares israelenses

Segundo a United Hatzalah, uma organização de socorristas voluntários, o bombardeio com drones explosivos deixou mais de 60 feridos.

O movimento pró-Irã alertou Israel em um comunicado que o ataque ao sul de Haifa não foi mais que o "prelúdio do que o aguarda caso decida continuar com as agressões contra nosso povo".

"Imediatamente"

O Ministério da Saúde libanês afirmou nesta segunda-feira que Israel "continua tomando as equipes médicas, de resgate e os paramédicos como alvos" e denunciou um bombardeio efetuado na véspera contra um "centro médico" de Sidikkin, no sul do país, que deixou um morto.

Os combates no Líbano também atingiram a força de paz da ONU mobilizada no sul do Líbano, a Unifil.

O organismo acusou o Exército israelense de disparos "repetidos" e "deliberados" contra suas instalações e denunciou "violações escandalosas" de suas posições, depois que tanques israelenses entraram "à força" em uma delas.