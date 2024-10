Investigado por estupro, Evo Morales recebe apoio de sindicatos mas perde credibilidade na Bolívia

Centenas de partidários de Evo Morales bloquearam as principais estradas do departamento boliviano de Cochabamba nesta terça-feira (15), no segundo dia de protestos contra a possível prisão do ex-presidente, acusado de ter abusado de um menor durante seu mandato. Morales, que alega que o caso faz parte de uma perseguição planejada pelo governo do ex-ministro e agora adversário Luis Arce, permanece sob proteção na província de Chapare, produtora de coca, em Cochabamba.

Evo Morales está sendo investigado por estupro, tráfico de seres humanos. De acordo com a promotoria de Tarija, Morales teve um relacionamento em 2015 com uma adolescente de 15 anos que, um ano depois, deu à luz a uma menina. O ex-presidente boliviano chama o caso de mais uma mentira contra ele e lembra que esse mesmo caso foi investigado e arquivado pela justiça em 2020.

De acordo com Morales, o governo de Luis Arce, seu ex-aliado e agora rival político, reativou o caso para impedi-lo de concorrer à presidência em 2025. "É mais uma das ações do governo para prejudicar a imagem de Evo Morales, que já está abalada. No caso de uma sentença executória, ele não poderia ser candidato à presidência. "A validade do status legal do partido MAS, de Morales, também está em risco. Morales insiste em ser o único candidato da sigla", analisa o sociólogo e cientista político Fernando Mayorga para a RFI.