Museu francês exibe obras-primas da Galeria Borghese, de Roma, iniciada por um cardeal inescrupuloso

Para abrigar o acervo, Scipione construiu a suntuosa Villa Borghese, inspirada em mansões romanas, em meio a um parque em uma das sete colinas de Roma.

Uma parte da coleção de antiguidades foi vendida à Napoleão Bonaparte e transferida para o Louvre após o casamento arranjado de sua irmã Pauline com um rico príncipe da família Borghese. Para evitar a dispersão do tesouro, o Estado italiano compra a coleção e transforma a magnífica mansão em museu público, a Galeria Borghese.

A história conta um episódio que demonstra bem o caráter pouco lícito do cardeal amante das artes. Ele convence o tio papa a confiscar, em 1607, mais de cem obras de Cavalier d'Arpino (1568-1640), então um dos artistas mais cotados de Roma. O pretexto foi posse ilegal de armas de fogo. Em seguida, o generoso papa presenteia o sobrinho com o espólio retido de d'Arpino.

"A exposição é o resultado de um encontro incrível com Francesca Capelletti, diretora-geral da Galeria Borghese, que estava procurando um local para exibir sua coleção fora de Roma, durante reformas", explica Christophe Beth, administrador do museu Jacquemart-André. "E o que poderia ser melhor do que uma exposição sobre essas obras-primas absolutas da coleção Borghese para a reabertura do museu?", diz.

"O objetivo foi escolher as obras mais emblemáticas e, ao mesmo tempo, que fossem compatíveis com o museu Jacquemart-André, que era uma residência, uma mansão do século 19. Os espaços são de tamanho humano, portanto, não pudemos trazer grandes esculturas. Mas trouxemos quadros de Da Vinci, Caravaggio, Rafael e muitos outros. E criamos um espaço para as esculturas de Bernini", diz o administrador francês.

O conjunto das obras a serem expostas foi escolhido em colaboração entre a Galeria Borghese e o curador da exposição, Pierre Curie, que é conservador do museu Jacquemart-André.