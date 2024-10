Em Gaza e Israel, morte de líder do Hamas gera esperança pelo fim da guerra, apesar de incertezas

No campo de deslocados de Jabaliya, Mohammed também estava confiante. "Se Deus quiser, as negociações para a paz poderão recomeçar e essa questão poderá ser resolvida muito em breve, com a ajuda do Catar e do Egito", sublinhou, referindo-se aos dois países que, ao lado dos Estados Unidos, têm buscado mediar o diálogo entre Israel e o Hamas.

Outra moradora, Jemaa Abou Mendi, demonstra resignação com um conflito que parece não ter fim: "a guerra não parou e as matanças continuam com intensidade", sublinhou ela, à agência AFP.

Em Israel, preocupação com o destino dos reféns

Para as pessoas próximas dos reféns e para as associações que os apoiam, o momento atual aumenta a expectativa por uma solução a curto prazo - mas também a preocupação com o destino de seus entes queridos ainda sequestrados. O Hamas ainda detém 101 reféns israelenses.

Como tem feito quase todas as noites, Sarah foi até a tenda montada há um ano em Jerusalém, segurando um retrato de um dos reféns. "Não sei realmente como me sentir, porque obviamente acho que o Hamas não deveria existir. Não posso me alegrar com a morte de alguém. Mas a perspectiva de chegar a um acordo é um grande passo", observou.

Assim que foi anunciada a morte de Yahya Sinwar, o Fórum das Famílias de Reféns lançou um apelo ao governo para que aproveitasse o momento para avançar nas negociações indiretas com o grupo islâmico.