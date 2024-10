Ingresso de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia afeta equilíbrios de segurança na Europa e Ásia

Essa aliança com Moscou também poderia ser uma tentativa de Kim Jong Un de fortalecer a sua posição no cenário internacional e as suas margens de negociação antes das eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos, afirmou Lee Sang Min, pesquisador do Instituto Coreano de Análise de Defesa. "Uma forma de atrair a atenção internacional (...) é enviar tropas para apoiar a guerra na Ucrânia, o que poderia prolongar o conflito ou deslocá-lo a favor da Rússia", apontou o especialista.

Economia de guerra

Para a Rússia, as vantagens com a chegada de militares norte-coreanos são evidentes, prevê Vladimir Tikhonov, professor de estudos coreanos na Universidade de Oslo.

"O principal gargalo da Rússia é a escassez de soldados e de mão de obra, e a Coreia do Norte oferece um potencial considerável e inexplorado para resolver ambos os problemas", ponderou Tikhonov à AFP

As relações entre as duas Coreias estão no estado mais delicado dos últimos anos. Na semana passada, Kim Jong Un anunciou que o Norte abandonou "a ideia irracional de reunificação" e poderia usar a Ucrânia para reorientar a sua política externa.

Ao enviar soldados à Rússia, Pyongyang se posiciona dentro da economia de guerra russa como fornecedor de armas, de apoio militar e mão de obra, ao mesmo tempo que potencialmente contorna a China, seu aliado tradicional na região. "Isto significa que a Coreia do Norte não estará motivada para melhorar as suas relações com o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos", disse Tikhonov.