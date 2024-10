Irã pressiona Israel com ameaças, mas usa a diplomacia para evitar uma guerra regional

Há vários dias, o Irã ameaça Israel de uma resposta contundente, caso as forças israelenses respondam ao ataque iraniano com mísseis do início do mês. A República Islâmica lançou 200 mísseis contra Israel em 1º de outubro, em resposta aos assassinatos recentes, por Israel, do general iraniano Abbas Nilforushan e do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, mortos em Beirute, e do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, durante uma visita a Teerã, em julho.

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, prometeu dar a essa onda de mísseis uma resposta "mortal, precisa e surpreendente". Já o chefe dos Guardiões da Revolução (milícia ideológica do regime iraniano), Hosein Salami, alertou que seu país responderá com um ataque "doloroso" se Israel cumprir suas ameaças. O chefe do Estado-Maior do Exército iraniano, Mohamad Baqeri, indicou que "o inimigo sionista deveria saber que se aproxima do fim da sua vida miserável" e afirmou que Israel é um "tumor cancerígeno".

O Irã não reconhece Israel desde 1979, quando uma revolução derrubou a monarquia do xá apoiado pelos Estados Unidos. Desde então, a questão palestina tornou-se um pilar da sua política externa. Tanto o movimento islamista palestino Hamas como o Hezbollah libanês fazem parte do "eixo da resistência" a Israel, que reúne formações armadas apoiadas pelo Irã.