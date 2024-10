Assembleia de Deputados da França começa a debater projeto de lei que prevê economia de € 60 bilhões

"Previsão de tempestade fiscal na Assembleia de Deputados" é a manchete do jornal Les Echos. "O tempo passou, a situação política evoluiu, mas o mesmo dilema se anuncia para Michel Barnier", diz o diário econômico.

Les Echos lembra que a partir desta noite, os deputados debaterão apenas a primeira parte do projeto de lei do orçamento, que diz respeito às receitas fiscais. Mas com uma Assembleia Nacional profundamente dividida, o deputado centrista David Amiel já prevê "um carnaval fiscal, com impostos sendo votados em todos os sentidos".

O jornal Libération destaca que nesta fase inicial da análise do projeto de lei serão avaliados 41 artigos que antecipam um aumento de € 19,3 bilhões em impostos - um terço dos esforços previstos por Barnier. O premiê pretende baixar o déficit público de 6,1% do PIB, previsto para esse ano, a 5% em 2025.

O jornal Le Parisien destaca que menos de um mês após a nomeação do novo gabinete, alguns ministros já ameaçam pedir demissão caso o orçamento de suas pastas baixem. Para o diário, a ocasião servirá também para observar o comportamento do Executivo francês, que vive do dinheiro público e de quem se espera uma tarefa essencial: "gastar menos ao invés de exigir mais".