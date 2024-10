Nunes tem 51% e Boulos, 40% em SP, aponta pesquisa Real Time Big Data

A quatro dias do segundo turno, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera as intenções de voto contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), aponta pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 23. Segundo o levantamento, Nunes tem 51% e Boulos, 40%. São 5% os que pretendem votar em branco ou nulo e 4% não souberam responder.

Convertendo o cenário para votos válidos, ou seja, excluindo-se do cálculo os votos em branco ou nulos e indecisos, Nunes tem 56% e Boulos, 44%. Essa é a forma usada pela Justiça Eleitoral para declarar o eleito.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores de São Paulo de forma presencial entre os dias 21 e 22 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, enquanto o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05217/2024.

Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 14 de outubro, Nunes oscilou dois pontos porcentuais para baixo e o candidato do PSOL, um para cima. Na ocasião, segundo a pesquisa, o prefeito tinha 53% de menções no cenário estimulado e Boulos, 39%. Os dados indicam variação numérica dentro da margem de erro da pesquisa, em cenário estável.