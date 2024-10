Lula faz apelo para 'evitar escalada' de guerras na Ucrânia e Oriente Médio durante cúpula do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para países evitarem a escalada das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, afirmando que elas ameaçam "tornar-se globais", durante uma intervenção na 16º cúpula dos Brics, feita por videoconferência, nesta quarta-feira (23). Lula também lançou um apelo contra as mudanças climáticas, mas tema não está na agenda do encontro, organizado pela Rússia.

"Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos, mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas", disse o presidente. "Como disse o presidente [turco] Recep Tayyip Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra à Cisjordânia e ao Líbano", disse ainda o chefe de Estado brasileiro em referência ao conflito entre Israel e os grupos armados islâmicos palestinos e libaneses, respectivamente Hamas e Hezbollah.