Ficha criminal de Trump é gigante. Por que isso não afeta eleição?

Tá bom desse tamanho? Em outros tempos um candidato que tivesse só um ou dois pontos desta listinha seria imediatamente limado pelos próprios eleitores. Mas Trump segue firme e de acordo com as pesquisas é um forte concorrente a se eleger em 5 de novembro. A galera do MAGA chega a usar camisetas com os dizeres: eu vou votar em um condenado.

Como ninguém consegue entender porque a ficha corrida de Trump simplesmente não o afeta, alguns experts dizem que é porque ela é tão grande que ninguém consegue focar em nenhum ponto específico e daí dispersa.

O erro de Kamala

A Kamala Harris parou de crescer nas pesquisas e parou de dominar o noticiário também. Eis que ela, na semana passada, mudou a tática e se apegou à velha estratégia de dizer que Trump é uma ameaça à democracia. Botou o Trump nos seus comícios, inclusive.

O pesquisador Dustin Guastella, que conduz pesquisas no Center for Working-Class Politics, escreveu um artigo no The Guardian dizendo que as pesquisas mostram que a mudança de mensagem da Kamala é um grande erro porque os eleitores querem ouvir sobre economia e mensagens populistas. O instituto fez uma pesquisa na Pensilvânia para saber justamente que tipo de mensagem empurraria os eleitores operários para o lado da Kamala. E adivinha? Eles não querem ouvir sobre ameaça à democracia. Ficou em último lugar.

"Por que os eleitores não estão respondendo a mensagens como essas é uma incógnita, embora a fábula do menino que gritou lobo venha à mente. Trump já era presidente. E enquanto os democratas alertavam sobre o perigo que ele representava para a democracia, nós realmente tivemos uma eleição para nos livrar dele. Lembre-se, a moral da fábula não é que, no final, não havia um lobo. É que ninguém acreditou no menino."