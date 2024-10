Ativista ambientalista Paul Watson continuará preso na Groenlândia

O Japão solicita a sua extradição desde 2012, acusando-o, segundo os seus defensores, de "obstrução de uma atividade comercial" e de ter deixado danos e feridos durante confrontos com um baleeiro japonês no oceano Antártico em 2010.

Watson é acusado de lesões que, segundo a Promotoria, foram infligidas em 11 de fevereiro de 2010 a um marinheiro do "Shonan Maru 2" com uma potente bomba de gás lacrimogêneo contendo ácido butírico, e pela abordagem do mesmo navio quatro dias depois.

A decisão de extradição cabe ao Ministério da Justiça dinamarquês, que ainda analisa o caso.

Em meados de setembro, os advogados do septuagenário entraram em contato com o relator especial das Nações Unidas para os defensores do meio ambiente, denunciando o risco que corre de "sofrer tratamentos desumanos (...) nas prisões japonesas".

Watson solicitou asilo político na França na quarta-feira, 16 de outubro, em uma carta manuscrita enviada ao presidente Emmanuel Macron.

A posição da França sobre este assunto "não está definida", declarou no dia seguinte a porta-voz do governo Maud Brégeon.