Warren Buffett não recomendará produtos de investimento ou apoiará candidatos na eleição dos EUA, diz Berkshire

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - O bilionário investidor norte-americano Warren Buffett não recomendará produtos de investimento ou apoiará candidatos políticos, de acordo com uma declaração no site da Berkshire Hathaway, em um aparente esforço para afastar indivíduos que tentam capitalizar sobre sua reputação.

"À luz do aumento do uso das redes sociais, houve inúmeras alegações fraudulentas sobre o apoio do Sr. Buffett a produtos de investimento, bem como seu apoio a candidatos políticos", diz o comunicado.