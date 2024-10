Conferência em Paris arrecada US$ 1 bilhão em apoio humanitário e militar para o Líbano

O chefe do governo libanês, por sua vez, fez um apelo à "comunidade internacional para se unir e apoiar os esforços para implementar um cessar-fogo imediato".

Além de estipular que as únicas forças armadas na fronteira do Líbano com Israel devem ser os capacetes azuis da ONU e o Exército libanês, a resolução afirma que nenhuma força estrangeira deve entrar no Líbano sem o consentimento do governo.

Por isso, os participantes prometeram apoio às tropas libanesas, com Macron afirmando que Paris "contribuirá para equipar o Exército libanês".

Deslocamento em massa

Em videoconferência, o secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, também pediu aos participantes que "fortalecessem seu apoio às instituições estatais do Líbano, incluindo as forças armadas libanesas".

O Hezbollah deve "parar suas provocações e ataques indiscriminados" contra Israel, disse Macron.