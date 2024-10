Vídeo não mostra jovem que matou líder do Hamas, mas influenciador em 2023

Logo abaixo, é exibido o vídeo de um jovem usando trajes militares dançando para a câmera. Ao fundo, três homens que aparentam ser oficiais das Forças Armadas conversam.

Por que é falso

Jovem que aparece no vídeo não foi quem matou líder do Hamas. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o jovem que aparece dançando nas imagens se chama Yochanan Twina (aqui). Ele se tornou famoso em Israel após participar do reality show "Boys and Girls", em 2020. "Twina cresceu na rede como apresentador, dançarino e representante da comunidade gay", explica reportagem do canal de notícias 13 News Israel (aqui, em hebraico). O vídeo viral foi publicado em seu perfil no TikTok em 20 de setembro do ano passado (aqui) - portanto, bem antes da morte de Yahya Sinwar, ocorrida no último dia 17.

Influenciador riu da repercussão de post enganoso. Na época em que lançou o vídeo viral, Twina fazia parte das Forças Armadas israelenses. O jovem, dispensado recentemente do serviço militar, disse estar "surpreso" ao ver seu conteúdo voltar a circular fora do contexto original: "Isso realmente me fez rir. É a coisa mais dolorosa do mundo - um homem gay eliminar Sinwar! (risos). Pessoas do Twitter e de todos os tipos de comunidades de judeus do exterior escreveram para mim", disse (aqui e aqui, em hebraico).

Piada originou boato sobre autor do assassinato e viralizou. Twina contou que um usuário fez uma brincadeira nas redes sociais dizendo que o influenciador havia assassinado Sinwar. Logo em seguida, o post foi apagado, mas a história ganhou corpo e se espalhou rapidamente. "Meu padrasto, que mora na Austrália, me escreveu dizendo que toda a comunidade judaica de lá acha que eu eliminei Sinwar. Eles o felicitam e dizem que é uma honra o filho dele ter feito isso", disse Twina (aqui, em hebraico).

Não há referências sobre Ran Domali ser um soldado de Israel. Em busca no Google por "Ran Domali", nome citado nas publicações desinformativas como responsável pela morte do líder do Hamas, há apenas menções a outros posts enganosos ou a checagens desmentindo essa informação (aqui).