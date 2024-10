Comandante do Hamas morto era funcionário da ONU desde 2022, diz Israel

Comandante do Hamas também era funcionário da ONU, diz Israel. Documentos publicados pelo exército israelense mostram que Mohammad Abu Itiwi era funcionário da UNRWA desde julho de 2022. "Ao longo da guerra, Abu Itiwi realizou numerosos ataques às tropas das IDF que operavam na Faixa de Gaza", segundo a IDF.

Exército de Israel diz que pediu esclarecimentos de altos funcionários da ONU. O comunicado destaca ainda que Tel Aviv pediu uma investigação "urgente" sobre o envolvimento de funcionários da UNRWA no atentado de 7 de outubro.

Morte em operação conjunta. O porta-voz do exército de Israel, Daniel Hagari, afirmou que Itiwi foi morto em uma operação conjunta com a ISA (Agência de Segurança de Israel).

"Esta noite, confirmamos que, numa operação conjunta com a ISA, eliminamos o terrorista da Nukhba que liderou o massacre no abrigo antiaéreo de Re'im, onde foram assassinados e raptados israelenses, incluindo jovens que participavam no festival Nova. Ironicamente e horrivelmente, este terrorista também trabalhou para a UNRWA", declarou.

A ONU ainda não se pronunciou sobre a acusação. Essa não é a primeira vez que funcionários da agência são acusados de envolvimento no atentado de 7 de outubro de 2023. Em agosto deste ano, as Nações Unidas afirmaram que nove funcionários da sua agência para os Refugiados Palestinos "podem estar envolvidos" no ataque no sul de Israel perpetrado pelo Hamas.

"Temos informações suficientes para tomarmos as medidas que estamos tomando - ou seja, a demissão destes nove indivíduos", disse o porta-voz da ONU, Farhan Haq, no dia 5 de agosto.