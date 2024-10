Opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González vencem Prêmio Sakharov de 2024

Os opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González Urrutia foram anunciados nesta quinta-feira (24) como os vencedores do Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2024, concedido anualmente pelo Parlamento Europeu.

Segundo a presidente do parlamento, Roberta Metsola, Corina e González representam "todos os venezuelanos, dentro e fora do país, que lutam para restabelecer as liberdades e a democracia diante da injustiça".

Os dois líderes opositores, disse Metsola, têm lutado "por uma transição de poder livre, justa e pacífica e defendem corajosamente os valores que milhões de venezuelanos e este Parlamento tanto prezam: a justiça, a democracia e o Estado de direito".