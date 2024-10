PGR pede condenação de réu do 8/1 que ficou na cadeia após erro de Moraes

Defesa diz que processo é "político" e tem "decisões ideológicas". "O Sr Kelson ficou recentemente preso por uma decisão errônea do STF. [Os réus] são torturados psicologicamente com as cautelares, prisões equivocadas e, agora, obrigados a fazer curso de doutrinação/democratização. Nada mais causa espanto nesses processos", afirmou a advogada Tanieli Telles de Camargo Padoan ao UOL.

Homem chegou a ficar preso por três meses por erro de Moraes. Em um ofício de rotina para verificar se Lima cumpria as medidas cautelares, o ministro se enganou ao acionar a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que disse que a tornozeleira do réu estava inativa. Lima havia se mudado para o Ceará, com autorização do STF, em setembro de 2023. Como a tornozeleira não foi localizada em São Paulo, ele foi preso em junho deste ano.

Após ser notificado do engano pela PGR, ministro do STF mandou soltar Lima. A soltura foi determinada por Moraes no mês passado. Na decisão que havia mandado prender o homem, o ministro também havia determinado o bloqueio dos bens e das contas bancárias dele. A defesa de Lima alega que o mandado de prisão foi cumprido sem que ele tivesse a oportunidade de esclarecer que não era mais monitorado pelo estado de São Paulo, mas pelo Ceará.

Homem se mudou para o Ceará porque não tinha mais onde morar, informou a defesa. A advogada de Lima diz que o cliente sofre de transtornos psiquiátricos. Desde quando foi solto pela primeira vez, ele morava com uma irmã em Jundiaí (SP), mas ela o expulsou de casa ainda 2023, quando soube dos problemas de Lima. Então, ele se mudou para a casa de uma tia em Massapê (CE), que passou a ajudá-lo com moradia, conforme a defesa.

Lima estava no acampamento dos atos de 8 de janeiro porque estava em situação de rua, segundo a advogada. Ela argumenta que ele viajou para Brasília em 2022 para tentar mudar de vida, mas não conseguiu emprego. Por isso, buscou abrigo no local e recebeu ajuda de manifestantes bolsonaristas, que deram a ele comida e uma barraca para passar as noites, além de acesso a banheiro e chuveiro.