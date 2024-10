Em nova encíclica, Papa ataca consumismo e 'sistema degradante'

VATICANO, 24 OUT (ANSA) - O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (24) a nova encíclica do papa Francisco, que é dedicada ao "amor humano e divino do coração de Jesus Cristo".

Intitulado "Dilexit nos" ("Amou-nos", em tradução livre), o texto defende a importância de "recuperar a importância do coração" em um mundo marcado pela "tentação da superficialidade, de viver apressadamente sem saber bem para quê e de nos tornarmos consumistas insaciáveis e escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência".

"Neste mundo líquido, é necessário voltar a falar do coração.