Vila olímpica de Paris 2024 vira bairro residencial, mas preços dos apartamentos afastam população local

Os compradores já podem visitar seus futuros apartamentos, como Aurélie e Pierre-Louis, que compraram um imóvel de três quartos por € 391 mil, equivalente à quase R$ 2,5 milhões. "O apartamento foi testado, então estamos tranquilos", brinca o casal em reportagem da FranceInfo.

Preços altos afastam população local

Apesar das reduções de preço e das taxas de registro de imóvel negociadas, quase dois terços dos apartamentos seguem disponíveis. A desaceleração do mercado imobiliário na França e o preço por metro quadrado, que é 50% mais alto do que a média local, estão afastando alguns compradores. Os residentes das proximidades da vila dizem que as residências luxuosas ainda estão fora de alcance, mesmo após uma redução de preço.

Isso favorece o fenômeno de gentrificação. Uma reportagem do jornal Le Monde de junho deste ano, já mostrava a preocupação dos moradores da cidade nos arredores de Paris, quando a zona ainda se preparava para receber os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

As instalações olímpicas em Saint-Denis, na época ainda em construção, já provocavam o aumento dos preços dos imóveis na região. Segundo o texto do Le Monde, o preço médio das cerca de 2.200 novas residências, incluindo 800 apartamentos familiares e 300 apartamentos para estudantes, do complexo olímpico custavam a partir de € 7 mil por m² (R$43 mil), quando os preços na área costumam ser de entre € 4 mil e € 7 mil.