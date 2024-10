Brasil foi 'central' para psicanalista Thamy Ayouch destrinchar conceito de 'raça' em novo livro

Conceito criado para explorar outros corpos

O psicanalista explica que a raça não é biológica, mas sim uma impostura científica inventada a partir do século 17 para hierarquizar as populações para justificar a distribuição social do trabalho e a exploração de mão de obra.

"Não existem as raças, porém, a raça tem efeitos sociais e psíquicos. O mundo no qual vivemos hoje em dia é diretamente herdado da modernidade colonial, como dizem os teóricos e teóricas decoloniais, ou seja, a partir do final do século 16, com a invasão das Américas. E com uma hierarquização das populações para justificar uma distribuição do trabalho e essa exploração dos corpos, os massacres, a escravidão, etc.", sublinha.

Thamy evidencia que "o fato de ter vivido em vários lugares no mundo" o ajudou a sentir na pele a relação mutável do conceito de raça criado no contexto sociopolítico e cultural. "E eu vivi isso precisamente no meu próprio corpo, na minha própria carne, na minha própria racialização", disse ele ao descrever, por exemplo, que no Marrocos é considerado branco, enquanto na França não, onde inclusive é tratado de forma desigual administrativamente, apesar de sua escolarização cultural francesa.

Em outro exemplo, o psicanalista observa suas experiências na América do Sul. Enquanto no Brasil ele era considerado branco, já na Argentina a sua pele o determinava "racializado", explicando assim a relativização relacional do conceito de raça.

Autores e autoras brasileiras na vanguarda

Thamy Ayouch cita e valoriza em sua obra recém-lançada o nome de vários brasileiros, mas, principalmente, autoras da causa feminista negra como a ativista Leila González, a psicanalista Neusa Santos Souza, a psicóloga Cida Bento, Izildinha Batista, uma das primeiras autoras a associar psicanálise e raça e, da geração mais atual do ativismo, a filósofa Djamila Ribeiro.