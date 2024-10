Fake news de Tarcísio e Marçal se parecem; coach tem mais chance de punição

As semelhanças entre os casos terminam por aí. Na avaliação de ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e especialistas, a chance de Tarcísio ser punido pelo episódio é pequena. Nunes correria mais risco, porque teria sido diretamente beneficiado pela declaração do governador.

A ação está ainda na primeira instância, sob responsabilidade do juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. De modo geral, a primeira instância tende a ser mais técnica e menos suscetível a pressões políticas. Isso porque a decisão do juiz não teria validade imediata: ela ainda poderia sofrer mudança no julgamento de recurso apresentado ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo.

O clima no TRE, porém, não seria o de cassar o registro de candidatura do prefeito reeleito. O mais provável é que os juízes não interfiram na escolha dos eleitores, tomada tão recentemente. Além disso, também é improvável que interfiram nos direitos políticos do atual governador do Estado, que saiu fortalecido da disputa eleitoral e é um dos nomes cogitados para disputar a Presidência da República em 2026.

Uma condenação que eventualmente seja confirmada em segunda instância, por outro lado, poderia gerar o efeito de inelegibilidade para Tarcísio e Nunes. Com isso, caberia um recurso ao TSE para tentar reverter a situação.

No caso de Marçal, a propensão da Justiça Eleitoral seria oposta. O coach, além de ter sido derrotado logo no primeiro turno, coleciona outros casos que podem ensejar a inelegibilidade.

Ou seja, ainda que seja absolvido pela desinformação veiculada contra Boulos, restariam outros focos de risco ao futuro político do influencer. Também pesa contra Marçal o "conjunto da obra".