Alesp vota hoje PEC que garante reeleição do presidente e mesa diretora

Apoiadores argumentam que orçamento da área não será impactado. Segundo eles, a previsão no texto de que o pagamento de aposentados e pensionistas seja retirado dos gastos da educação deve fazer com que o mesmo dinheiro fique disponível para área, apesar da redução do percentual reservado no orçamento.

Oposição é contra por risco de sucateamento das escolas. Desde que a medida começou a ser discutida na Alesp, deputados do PT e do Psol se opuseram à mudança pelo temor de que a redução do dinheiro disponível se refletisse em piora no serviço ofertado pelo Estado.

Apesar de polêmica, texto deve ser aprovado pela casa. Uma deputada afirmou que há mais acordo em relação à proposta do que havia em relação ao texto que permitiu a privatização da Sabesp, aprovado no ano passado.

A expectativa é que a votação aconteça nas últimas semanas do ano. Muitos deputados se envolveram nas eleições municipais e ainda não estão 100% na assembleia.

Projeto de lei que proíbe celulares em escolas deve ser aprovado na próxima semana. Nos bastidores, foi construído consenso em torno do texto, que está em discussão na casa desde maio.